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MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi

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MHP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, "Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi" ifadeleri kullanıldı.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün kendisine "Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı mı var?" sorusunu soran gazeteci Hilal Köylü'yü "Mesleğini bırak" diyerek azarlamış ve bu nedenle tepkilerin odağına oturmuştu.

Bahçeli'nin yanıtına gelen tepkiler devam ederken MHP'nin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu.

MHP liderinin görüntülerinin kolajı ile oluşturulan video, "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" notuyla birlikte paylaşıldı.

2 dakikadan uzun süren videoda yer alan, "Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi" ifadesi soru işaretlerine neden oldu.

"SEN, BEN SÖYLEMİŞTİM DEMEZSİN"

Videoda yer alan ifadelerin tamamı şu şekilde: "Bazen çok şey söylersiniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi. Ülkücülük ülken için tüm dünyayı karşına almaktır bazen. 'Hayır'larınız 'Evet'leriniz karışır kalabalığın gürültüsünde. O zaman bilgi gibi bir akıl, mangal gibi bir yürek ve tek başına direnme gücü önem kazanır. Belki sonra herkes aynı şeyi söyler. Sen ben söylemiştim demezsin..."

MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtaner ipek:

Çok romantik ama size dokunmayan yılanlardan destek isteyin

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