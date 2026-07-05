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MHP'den Başbağlar Şehitlerine Anma

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MHP, terör örgütü PKK'nın Erzincan'ın Başbağlar köyünde 33 yıl önce gerçekleştirdiği katliamda şehit olanları andı.

MHP, terör örgütü PKK'nın Erzincan'ın Başbağlar köyünde 33 yıl önce gerçekleştirdiği katliamda şehit olanları andı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başbağlar Köyü'nde, hain terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği alçakça katliamın yıl dönümünde 33 şehidimizi rahmet ve dualarla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Betül Bilsel
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