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MHP'den "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözleriyle daha da çok alevlenen Anayasa'nın 4. maddesiyle ilgili MHP'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili başlatılmak istenen tartışmalar boş ve beyhudedir" dedi.

Cumhur İttifakı üyesi HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılması gerektiğini savunun sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği MHP kanadından da dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"TARTIŞMALAR BOŞ VE BEYHUDEDİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, konuyla ilgili açıklamasında "Ülkemizin darbe döneminden kalma ve tabir caizse yamalı bohçaya dönmüş 1982 anayasası yerine, sivil, kapsayıcı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu, aziz milletimizin ve 21. yüzyıl ülkülerimizin ihtiyacını karşılayacak yeni bir anayasa yapımına ihtiyaç duyduğu açıktır. Bu noktada anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili başlatılmak istenen tartışmalar ise boş ve beyhudedir. MHP'nin bu konudaki duruş, irade ve kararlılığı berrak, sarih ve katir" ifadelerine yer verdi.

CHP LİDERİ ÖZEL'E YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine de yanıt veren Özdemir, "Buna rağmen, anayasal düzeni bozmak üzere darbe girişiminde bulunan FETÖ ile kol kola giren, Türkiye'yi parçalamak maksadıyla etnik temelli bölücü faaliyet yürüten terör örgütü ve siyasi uzantıları ile ortaklık ve pazarlık masaları kuran, hatta bizzat PKK'ya müzahir bir televizyon kanalında anayasanın ilk dört maddesini değiştirecekleri iddiasında bulunan CHP ile onun yandaşı konumunda olan ilkesiz ve tutarsız sol basının konuyla ilgili MHP'yi tartışmaya açma çabası trajikomiktir" dedi.

YAPICIOĞLU NE DEMİŞTİ?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı bir televizyon programında, Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılmasını istediklerini ifade ederek şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha; anayasanın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasada değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasanın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı, anladınız mı? 4. madde, gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde." demişti.

ÖZGÜR ÖZEL: KİM KİMLE BERABER?

Yapıcıoğlu'nun sözlerine tepki gösteren Özgür Özel, Bahçeli'ye de seslenerek "Sen bu HÜDA PAR'a ne diyorsun? Kimler kimlerle beraber?" açıklaması yapmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (10)

Naci Büyükkal:

Devlet Bahçeli Reis sessiz olması süper. Gerçek Vatansever böyle olmalıdır. Devletimiz (YENİ ANAYASA) getiriyor. Zaten 86 milyon halkımız da Yeni Anayasa'nın gelmesini istiyor. Elhamdülillah ^_^

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3.DünyaSavaşı:

Her zaman herkes aynı görüşte olacak değil. herkes fikrini söyleyebilmeli bu ülkede. Söylemeyecekse Demokrasiyi savunuyoruz demeyin lütfen

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sade vatandaş:

herhangi bir insanda doğru,dürüst, adaletli herkesin saygınlığını kazanacak bir iz,bir itibar bırakması için önce ar,edep,haya ve utanma duygusu olması lazım

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Buğra Er:

Hepiniz aynısınız

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Cem Demirkaya:

birdahaki sefer cevabı geciktirmeyin

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Oktay Şahin:

Gündem nasıl değistirilir ustaları hoş geldinz

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taner ipek:

Tam da bundan bahsediyordum ehueh

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