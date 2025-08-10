MHP'den Anafartalar Zaferi'nin 110. Yıl Dönümüne Özel Mesaj

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP, Anafartalar Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anıldı.

MHP, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Partinin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Çanakkale Savaşı'nın dönüm noktalarından birisi olan Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
'Valizim kayıp' dedi, otogarı birbirine kattı! Güvenliğin saçlarını kopardı

Otogarda olay çıkardı! Bağırıp çağırıp güvenliğin saçlarını kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinop'ta orman yangını! Bir köy tahliye edildi

O kentimizden alevler yükseldi! Bir mahalle için tahliye kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.