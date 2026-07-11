MHP Datça'da genel kurul heyecanı yaşandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Datça İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Genel Kurulu, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Genel kurula MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Muğla İl Başkanı Emrah Oltulu, parti teşkilatı mensupları, yöneticiler ve çok sayıda davetli katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı genel kurulda, MHP Datça teşkilatının yeni dönem çalışmaları ve hedefleri vurgulandı. MHP Datça İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin gösterdiği istikamette teşkilatın birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceği, "Lider Ülke Türkiye" hedefi doğrultusunda azim ve kararlılıkla yürümeye devam edileceği ifade edildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen 15. Olağan Genel Kurulun Datça'ya, MHP teşkilatına ve parti camiasına hayırlı olması temenni edilirken, yeni dönemde görev alan teşkilat mensuplarına başarı dilekleri iletildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı