Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi ziyaret etti. Başkan Pekmezci, ziyaretten dolayı teşekkür ederken, Baykal ve yönetim kurulu üyeleri ise başarılar diledi.

MHP Bayburt İl Başkanı ve Yönetimi Belediye Başkanı Pekmezci'yi Ziyaret Etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.

Baykal ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Pekmezci çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Pekmezci'ye kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Başkan Baykal ve yönetim kurulu üyeleri ise çalışmalarında başarılar dilediler.

Ziyarette İl Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Güler ise Başkan Hükmü Pekmezci'ye Bayburt'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. - BAYBURT