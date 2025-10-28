Haberler

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık: 'Her Vatandaşımızın Sesine Kulak Vereceğiz'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, vatandaşların sorunlarını dinlemek ve çözüm bulmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Derdin, vatandaşın derdi olduğunu vurgulayan Alıcık, partinin vicdan anlayışını açıkladı. AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de, Cumhur İttifakı'nın uyum içinde çalıştığını dile getirdi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Her vatandaşımızın sesine, her gönlün nefesine kulak vereceğiz." dedi.

Efeler ilçesindeki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Alıcık, tepeden bakan bir siyaset anlayışıyla hareket etmediklerini, herkesin derdini dinleme gayretinde olduklarını söyledi.

Alıcık dinlenmedik dert, paylaşılmadık sorun kalmayacağını ifade ederek, "Her vatandaşımızın sesine, her gönlün nefesine kulak vereceğiz. 'Derdiniz derdimizdir' sözü bir slogan değil, bir vicdan yeminidir. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin özü, inancı ve vicdanı budur. Biz, vatandaşın derdini dinlemeyi bir görev değil, bir gönül borcu, bir insanlık mesuliyeti olarak görürüz." diye konuştu.

Programa katılan AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de Cumhur İttifakı olarak uyum içinde hareket ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Politika
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan törene Togg'un özel versiyonu ile geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
Bahçeli'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum

Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın çekilme kararına ilk yorum
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.