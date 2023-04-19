MHP Ardahan milletvekili adaylarını tanıttı

MHP Ardahan İl Başkanlığı düzenlediği toplantı ve iftar programı ile milletvekili adaylarını tanıttı.

MHP Ardahan İl Başkanlığı düzenlediği toplantı ve iftar programı ile milletvekili adaylarını tanıttı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Ardahan'daki milletvekili aday tanıtım programı çerçevesinde özel bir restoranda iftar yemeğinde bir araya geldi. Programa, MHP Ardahan İl Başkanı Turgay Mert ve Milletvekili adayları Onur Ümit Işık ve Suna Nursen Opalay'ın yanı sıra partililer katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ezanın okunmasının ardından oruçlar açıldı. İftar sonrasında adaylar tanıtıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Ardahan İl Başkanı Turgay Mert, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinde Ardahan il Başkanlığı olarak seçime hazır olduklarını söyledi. - ARDAHAN