MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Ardahan İl Teşkilatının feshedildiğini açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ardahan İl Teşkilatı'nın feshedildiğini ve Sevim Köseliören'in yeni il başkanı olarak atandığını duyurdu.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
