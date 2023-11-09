MHP Ankara İl Başkanı Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Hüseyin Gazi Cemevi ve Hüseyin Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Cemevi ve Hüseyin Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Doğan ve beraberindeki heyet, Hüseyin Gazi Cemevi Dedesi Hüseyin Öz eşliğinde türbede öz Türkçe ile dua etti. Daha sonra Doğan, Öz'e Zülfikar kılıcı, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileten Doğan, "'Biz Hüseyin'i ahlakıyla bezenmiş kutlu bir hareketiz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin dedelerimize ve erenlerimize selamlarını getirdik. Bizim sürekli geldiğimiz ve bizlere her zaman kapısı açık olan bir yer. Genel Başkanımızın 'Bir elinizde kalem, bir elinizde gerektiği zaman Zülfikar bulunsun' söyleminden yola çıkarak bir Zülfikar hediye ettik. Ayrıca Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı da hediye ettik. Onun sebebi ise Türklüğü ve Müslümanlığı yaşayan Alevi kardeşlerimiz bizlerin canpare yoldaşı ve yol arkadaşıdır" ifadelerini kullandı.

"Devlet Bahçeli'nin Alevi meseleleriyle ilgili hassasiyetini ve bu konudaki duyarlılığını çok iyi biliyoruz"

Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Hüseyin Gazi Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, "Sayın başkanımızın ziyaretinden ötürü çok mutlu olduk. Devlet Bahçeli'nin Alevi meseleleriyle ilgili hassasiyetini ve bu konudaki duyarlılığını çok iyi biliyoruz. Hacı Bektaş'taki arsasını bize hediye ederek bunu Alevi toplumuna kanıtlamış oldu. Bu konularla ilgili en esaslı ve en doğru açıklamayı Sayın Devlet Bahçeli yapmıştır. Bundan ötürü sayın başkanımızın ziyaretinden çok mutlu olduk" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından saz eşliğinde Alevi türküleri söylendi. - ANKARA