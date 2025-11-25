MHP, Alparslan Türkeş'i Doğumunun 108. Yıldönümünde Andı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'i doğumunun 108. yılında rahmet, minnet ve özlemle andı.
MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Doğumunun 108. yılında kurucu genel başkanımız, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika