MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı Kongresinde Ahmet Kahveci Güven Tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanlığının bugün gerçekleştirilen 14'ncü olağan kongresinde mevcut başkan Ahmet Kahveci güven tazelerken, Kahveci ülkücülerin bugüne kadar siyasi zafer hırsızlığı peşinde olmadığını ifade etti.

Kongre kent merkezindeki bir düğün salonunda yapıldı. Kongrede Divan Başkanlığına MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay yaptı. Divan başkanının seçilmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçe'nin kongreye gönderdiği mesajı partililere okundu. Faaliyet ve mali raporunun okunmasının ardından delegelerin oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Kongrenin açılışında konuşan Başkan Kahveci, ülkücülerin bugüne kadar siyasi zafer hırsızlığı peşinde olmadığını kaydederek, "MHP'nin tüm siyasi kazanımları sizlerin çabaları ve çalışmaları ile olmuştur. Bu bağlamda MHP'nin hiç kimseye borcu yoktur. Haklının hakkının verilmesi de beklentimizdir. Yerel seçimlere de kısa bir süre kaldı. Bizler tüm seçim bölgelerinde aday çıkaracak güç, kudret ve tecrübeye sahibiz. Bugüne kadar il belediyesi için aday adayları ilçe ve belde başkanlıkları için aday adayları ile ön görüşmeler devam ediyor" diye konuştu.

Konuşmalar sonrası tek liste halinde yapılan kongrede Kahveci ve yönetimi güven tazeledi. - AFYONKARAHİSAR