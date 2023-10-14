MHP Adıyaman İl Başkanlığı Kongresi gerçekleştirildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı kongresinde Ali Önat, başkan seçildi.

MHP, Adıyaman İl Başkanlığı'nın 14. Olağan kongresi gerçekleştirildi. Niğde milletvekili Cumali İnce'nin divan başkanlığını yaptığı olağan kongrede, MYK üyeleri Uğur Öztürk, Eyüp Gönültaş, Av. Çağrı Çetin divan üyesi oldu.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yenimahalle Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, faaliyet raporu okunarak onaylandı. MHP Adıyaman İl başkanlığına tek liste halinde giren Ali Önat, oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alarak başkan seçildi.

Ali Önat kongrede yaptığı konuşmada, "Ülkücüler bir ümidin adıdır. Ülkücüler bir sevdanın bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş bir fedakarlığın nurlu yüzleridir. Ülkücüler bir duanın bir direncin temsilcileridir. Ülkücüler, Türk milletinin içinden doğup, Türk milletinin peşinden koşan asil ve soylu şahsiyetlerdir. Ülkücüler, bayraktır, vatandır, Türklüktür, turandır. Ülkücüler, Ötüken'de ki ruh, Kerkük'teki hüzün, Bosna'daki gözyaşı, Doğu Türkistan'daki acı, Balkanlardaki hatıra, Mescidi Aksa'da ki direniş, Türk ve İslam ümmetinin bulunduğu ümit sancağıdır. Milliyetçi Hareket Partisi kökleri mazide, dalları ve yaprakları atide olan ulu bir çınardır" dedi.

Başkan Önat, yerel seçimlere hazır olduklarını belirterek, "Yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Adıyaman merkezde ve bütün ilçelerde aday çıkarmaya hazırız. Cumhuriyetin 100. yılında Türk ve Türkiye yüzyılında Milliyetçi Hareket Partisi, il başkanlığı gibi onurlu görevi şahsıma layık gören Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beye şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN