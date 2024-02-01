MHP, Adana'da 3 ilçe başkanlığını kapattı, Bahçeli'nin danışmanı görevden alındı

Mhp, Adana'nınKaraisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarını kapatıp, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'yü de görevden alarak disipline sevk etti.

MHP'DEN YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ SÜRPRİZ KARAR

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren Mhp, sürpriz bir karara imza attı. Mhp, Adana'da 3 ilçe başkanlığını kapattı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başdanışmanını görevden aldı.

3 İLÇE BAŞKANLIĞI KAPATILDI, BAŞDANIŞMAN GÖREVDEN ALINDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, konuya ilişkin şunları söyledi: "Yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle Adana ilinin Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları kapatılmıştır. Aynı gerekçeyle, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, başdanışmanlık görevinden alınmış olup, tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

HÜSEYİN SÖZLÜ KİMDİR?

Hüseyin Sözlü 1965 yılında Ceyhan'ın Çokçapınar köyünde doğmuştur. Aslen Yörük'tür. İlköğrenimini köyü Ceyhan Çokçapınar'da, ortaöğrenimini ise Ceyhan Yaltır Kardeşler Ortaokulu ve Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne girerek 1989 yılında ziraat mühendisi olarak mezun oldu. 1990 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde işletme mühendisi olarak göreve başladı. 1992 yılında Ceyhan Ülkü Ocağı Başkanı oldu. 1997 yılında DSİ kösreli işletme ve bakım başmühendisliğine atandı.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNDAN 5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

1999'dan 2013'e kadar aralıksız üç dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçildi. Ceyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemle ilgili "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kararın Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine yapılan yeniden yargılamada beraat etti.

Hüseyin Sözlü

MHP'DEN ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

30 Mart 2014 günü yapılan yerel seçimlerde, %33.51'lik oy oranı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2019 yılında Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur. 5 yıl sürdürdüğü Adana Büyükşehir Belediye Başkanlık görevini 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde seçilen Zeydan Karalar devraldı. Şu an Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.