MHP, 57. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak

Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Şubat'ta "Şanla Şerefle 57. Yıl" temalı bir toplantı düzenleneceğini bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, 57 yıl önce 8-9 Şubat günlerinde Adana'da kurularak siyaset hayatına giren MHP'nin o yıllardan bugüne savunageldiği temel siyasi ilkelerini değiştirmeden, şanla şerefle yoluna devam ettiğini belirtti.

MHP'nin, milliyetçi-ülkücü hareketin geçmişten bu yana hiç kaybetmediği dinamizmini, bugün de tüm canlılığıyla sürdürdüğünü ifade eden Yalçın, "MHP, ilk günden beri Türk siyasetinin, Türk toplumunun, Türk düşüncesinin önüne çığır açıcı görüş ve öneriler, çözüm odaklı projeler getirmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Amaçlarının, millete ve devlete hizmet olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin bütün siyasi riskleri göze alarak gündeme getirdiği ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle devlet politikasına dönüşen Terörsüz Türkiye adımı da partimizin çözüm odaklı hizmet siyasetinin ürünüdür. Türkiye tarihi bir dönemeçtedir ve bu dönemecin güvenle, kazasız belasız aşılması için MHP önemli bir siyasi misyon üstlenmiştir. Görev ağır olsa da hedef büyük, gaye kutsaldır. Milli devlet ülküsü, MHP'nin siyaset telakkisine şekil veren temel unsurlardan biridir. MHP'nin siyaset hayatımızdaki müessiriyeti, dayanak ve ilhamının mensubiyet şuurundan almaktadır. MHP, bizzat millete istinat etmekte, milletin sahip olduğu kadim ve ölümsüz değerlere yaslanmaktadır. Türkiye'nin hayatiyeti, milli devlet sürecinin devamına bağlıdır. Şüphe yok ki Terörsüz Türkiye'nin kamilen hayata geçirilmesi, milli devlet yapısını da güçlendirecektir."

Semih Yalçın, MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Şubat Pazartesi günü saat 13.00'te ATO Congresium'da "Şanla Şerefle 57. Yıl" temalı bir toplantı düzenleneceğini bildirerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de toplantıya katılarak gündeme ve partisinin 57 yıllık siyasi mücadelesine dair bir konuşma yapacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
500

