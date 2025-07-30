MGK'dan Suriye Mesajı: Egemenlik Vurgusu

MGK Bildirisi: "Yeniden bir şiddet sarmalına ve kaos ortamına sürüklenmek istenen Suriye'nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgaller ile her türlü bölücü, yıkıcı ve ayrılıkçı faaliyetin engellenmesinin öncelik arz ettiğinin altı çizilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika