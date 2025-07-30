MGK'dan Suriye Mesajı: Egemenlik Vurgusu

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Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde, Suriye'nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgallere karşı çıkılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca bölücü ve yıkıcı faaliyetlerle mücadele edilmesinin önemi belirtildi.

MGK Bildirisi: "Yeniden bir şiddet sarmalına ve kaos ortamına sürüklenmek istenen Suriye'nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgaller ile her türlü bölücü, yıkıcı ve ayrılıkçı faaliyetin engellenmesinin öncelik arz ettiğinin altı çizilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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