MGK'dan Suriye Mesajı: Egemenlik Vurgusu
Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde, Suriye'nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgallere karşı çıkılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca bölücü ve yıkıcı faaliyetlerle mücadele edilmesinin önemi belirtildi.
MGK Bildirisi: "Yeniden bir şiddet sarmalına ve kaos ortamına sürüklenmek istenen Suriye'nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgaller ile her türlü bölücü, yıkıcı ve ayrılıkçı faaliyetin engellenmesinin öncelik arz ettiğinin altı çizilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika