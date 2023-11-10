Mezitli Belediyesi, Atatürk'ü Anma Programı Düzenledi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Programa Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Atatürk sevdalıları yoğun ilgi gösterdi. Anma programında çelenk bırakma ve şiir okuma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Mezitli'de tüm Türkiye'de olduğu gibi saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat iki dakikalığına durdu.

Mezitli Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünölümünün 85. yılı nedeniyle anma programı düzenledi. Atatürk Mahallesi'nde bulunan Mezitli Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde düzenlenen anma programına, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra vatandaş ve Atatürk sevdalıları yoğun bir katılım gösterdi. İki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Tarhan, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Anmaya katılanlar, anıta çiçek bırakarak özlemlerini ve sevgilerini dile getirdi. Mezitli Belediyesi Kreşler Müdürlüğü'nde eğitim alan minik çocuklar da Atatürk'e olan sevgilerini okudukları şiirle dile getirdi.

"ATAMIZA KARŞI GÖREVLERİMİZİ YERİNE GETİRMELİYİZ"

Atatürk'ün mirası olan Cumhuriyete sahip çıkmak için çok fazla mücadele etmek gerektiğini dile getiren Başkan Tarhan, "Atamıza karşı görevlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Cumhuriyet tek başına yeterli olmuyor. Cumhuriyeti, adaleti, özgürlüğü, hukuku içinde barındıran demokrasiyi mutlaka ülkemizde yerleştirmemiz gerekiyor. Atatürk bize tam bağımsız bir Türkiye'yi miras bıraktı. O'nun bu mirasına sahip çıkmamız için çok fazla mücadele etmeliyiz. Bizlere emanet ettiği Cumhuriyet sahip çıkarsa o zaman Atamıza karşı görevimizi yerine getirmiş oluruz. Bu duygu ve düşüncelerle Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyorum" dedi.