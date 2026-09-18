Haberler

Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, CHP'den ihraç edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+134 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınan kararla Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında 'kesin çıkarma cezası' verildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınan kararla Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında 'kesin çıkarma cezası' verildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Disiplin Kurulu olağan toplantısının bugün gerçekleştirildiği belirtilerek, "Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında tedbirli olarak disiplin soruşturmasına sevk edilen ve soruşturma devam ederken başka bir siyasi partiye katılarak bu partide görev veya yöneticilik üstlenen kişilerin, her ne kadar tedbir nedeniyle resmi anlamda istifa işlemi gerçekleştirmeleri mümkün olmasa da, başka bir siyasi partiye geçmek suretiyle parti üyeliğinden ayrılma iradelerini fiilen ortaya koydukları kabul edilerek, haklarındaki disiplin soruşturmalarının Tüzüğün 71/15'inci maddesi uyarınca durdurulmasına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında Tüzüğün 68/1-b maddesi gereğince kesin çıkarma cezası verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna

Eski halinden eser yok! İlk bakışta tanımayabilirsiniz

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu
SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak

131 fonun tasfiye süreci belli oldu! İki dev banka harekete geçiyor
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında

Savcı odasındaki fotoğraflarıyla gündeme gelmişti! Gözaltına alındı
İnşaatta akılalmaz yöntem! İşçileri halatla taşıdılar

Pes dedirten görüntü!
Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uzun süre sonra Beşiktaş maçında görüntülendi

Eski İçişleri Bakanı Yerlikaya uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Avcılar'da kontrollü yıkım faciaya dönüyordu! Bina çökerken yanından geçen 2 kadın ile çocuk son anda kurtuldu

Kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Saniyeler onları kurtardı
Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile yollar ayrılıyor iddiası! Yerine gelecek isim bile belli

Fenerbahçe'de neler oluyor? Yerine gelecek isim bile belli