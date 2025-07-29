Metin Somuncu İçin TBMM'de Cenaze Töreni Düzenlendi

Vefat eden Cumhuriyet Senatosu Tokat üyesi Metin Somuncu için TBMM'de cenaze töreni gerçekleştirildi.

Merhum Somuncu için Meclis Şeref Kapısı önünde düzenlenen törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile milletvekilleri, siyasetçiler ve Meclis personeli katıldı.

Törende, Somuncu'nun öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Daha sonra Somuncu'nun ailesi taziyeleri kabul etti.

Somuncu'nun cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.