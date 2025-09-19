Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Adana'da vatandaşlarla buluştu.

Doğan, Saadet Partisi tarafından bir otelde düzenlenen "Millet Vekiliyle Buluşuyor- Medya Buluşması" programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Doğan, bir ülke için en değerli şeyin birlik ve beraberlik olduğunu belirtti.

Konuşulan tüm sorunları ortadan kaldıracak tecrübelerinin ve geçmişlerinin bulunduğunu ifade eden Doğan, "Yeter ki biz kendimize olan güveni tazeleyip, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmiş olalım. Yapacağımız çok basit, yeniden hep beraber samimiyetle kucaklaşmak, ülke için bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Ondan sonra hep beraber ülke için çalışmak, paylaşmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Toplantıya, mahalle muhtarları, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gazeteciler ve davetliler katıldı.