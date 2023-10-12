Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nu ziyaret ederek okulun durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra köyleri ziyaret eden Güldoğan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, köyleri ve okulları ziyaret etti

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, köyleri ve okulları ziyaret etmeye devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nu ziyaret eden Güldoğan, okulun fiziki, personel ve eğitim durumu hakkında Müdür Mustafa Çalışkan'dan bilgi aldı.

Sınıfları ziyaret eden Güldoğan, öğrencilerle sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

Öğrencilerle sohbet etmekten mutlu olduğunu dile getiren Güldoğan, "Bizler her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Okulumuzun idareci, öğretmen ve öğrencilerini tebrik eder, başarıların devamını dilerim. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için tüm imkanları seferber ediyoruz." dedi.

Daha sonra Pekmezci, Küçükçay ve Büyükçay köylerini ziyaret eden Güldoğan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Güldoğan, köylerin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam ettiklerini kaydetti.

Kaymakam Güldoğan'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat eşlik etti.