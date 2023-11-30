Merzifon'da Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında yapılan toplantıda, kış mevsiminde trafikte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için alınacak tedbirler değerlendirildi.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, kış mevsiminde olağan yaşamı olumsuz etkileyecek durumları engellemek ve trafikte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların kışı sorunsuz geçirebilmeleri ve yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için bütün kurumlarının koordineli şekilde çalışma sürdürdüğünü kaydetti.

Toplantıda, muhtemel yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda, olası can ve mal kayıplarının önlenmesi, müdahale çalışmalarının hızlı ve etkin yapılabilmesi amacıyla kış mevsiminde can ve mal güvenliğinin sağlanması için alınacak tedbirler ve gerçekleştirilecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç ve daire müdürleri katıldı.