Merz, CDU'nun yüzde 5 barajını aşamadığı seçim sonucunu ağır darbe olarak niteledi

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde gerçekleştirilen eyalet seçim sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Yüzde 5 barajını aşamadık bu ağır bir darbe ve etkisini uzun süre hissedeceğiz. Artık sadece bazı bölgelerde halk partisiyiz eskiye dönmek için öneriler sunacağım. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile nasıl çalışmaya devam edeceğimizi konuşmak istiyorum" diye konuştu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, hafta sonu Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde gerçekleştirilen eyalet seçim sonuçlarının değerlendirildiği CDU Yürütme Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. İlk olarak partisinin yüzde 5 barajını geçemediği Mecklenburg-Vorpommern eyalet seçimlerine değinen Merz, "Bu seçim CDU için Almanya'da dramatik ve eşi benzeri görülmemiş bir sonuçtur ki yüzde 5 barajını aşamadık. Bu ağır bir darbe ve etkisini uzun süre hissedeceğiz. Bu sonuçların doğurduğu sonuçlar hakkında daha uzun süre konuşmak zorunda kalacağız. Bu sonuç, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Almanya için Alternatif Partisi (AfD) arasında yaşanan yoğun gerginliğin de bir sonucudur. Bu iki parti arasında Mecklenburg-Vorpommern'daki CDU ezilip parçalandı. Eyalet Meclisi'ne yeniden girebilmek için tam bin oy eksik kaldı" dedi.

Berlin'deki seçimleri de zorlu şartlarda elde edilmiş bir sonuç olarak nitelendiren Merz, "Her ne kadar biz de Berlin'de beklentilerimizin ve imkanlarımızın gerisinde kalsak da SPD ve Yeşiller'in hangi yöne gitmek istediklerine bağlı olarak iki seçenek var. Hem Sol Parti, Yeşiller ve SPD'den oluşan bir sol çoğunluk hem de CDU liderliğinde Yeşiller ve SPD ile birlikte bir çoğunluk mümkün" diye konuştu.

Seçim sonuçlarının merkezi hükümet ile eyalet yönetimleri arasındaki iletişimin artırılması gerektiğini de ortaya koyduğunu belirten Friedrich Merz, "Önümüzde çok büyük bir çaba beklediğinin farkındayız. Federal hükümet ve eyaletlerin bir arada durması ve güçlerini birleştirmesi gerektiğini biliyoruz. Yeni bir iş birliği modeline ulaşmalıyız ve ulaşacağız. Bunun için önümüzdeki hafta izlenecek yol ve süreç hakkında eyalet başbakanlarıyla çok kısa sürede görüşmeler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Alman Başbakan Merz, "Reform sürecini kendimiz de ilerletmek istiyoruz, ancak insanlara endişelerine ve korkularına yanıt vermekle yükümlü olduğumuzu da biliyoruz. Pek çok insan işini, ailesini, emeklilik gelirini ve sağlık hizmetlerini merak ediyor. Koalisyonun ve genel olarak siyasi merkezin tarihi görevi, ülkemizi tüm bu meselelerle birlikte önümüzdeki yıllara hazır hale getirmektir. Bunu başarmalıyız üstelik demokratik düzen olarak kendimize koyduğumuz kurallar çerçevesinde. Seçim sonuçlarının, çözmemiz gereken ülkemizin sorunlarını değiştirmediği doğrudur. Aynı zamanda, siyasi tempomuzun ve uzlaşma zorunluluğumuzun halk arasında endişeye yol açtığını, hatta kısmen açık bir direnişe yol açtığını görüyoruz" dedi.

Merz, istifa etmeyecek

CDU Genel Başkanı ve Başbakan Merz, istifa etmeyeceğini belirterek, "Sosyal Demokratlardan bu sabah, Berlin'deki koalisyona bağlı kalmak istediklerini duymaktan dolayı minnettarım. Bu bizim için de geçerli. Benim için de geçerli. Ülkemizin karşı karşıya olduğu tarihi görevleri yerine getirmeye birlikte kararlıyız. Koalisyon hükümetinin de tarihi görevi olacak, ancak özellikle de benim liderliğimdeki partinin tarihi görevi, gelecekte de bir ülke olarak kalmamızı ve Avrupa Birliği'nde, Avrupa politikasında, Avrupa Birliği'ndeki ortaklarımızla birlikte zamanımızın fırtınalarına direnmek için kendimizi sağlam bir şekilde demirlemiş hisseden bir parti olarak kalmamızı sağlamaktır" diye konuştu.

Koalisyon olarak 16 ayda yapılanların henüz yeterli olmadığını bildiklerini kaydeden Friedrich Merz, "Büyük bir destek aldığımızı, halkın önemli bir kısmına artık ulaşamadığımızı, halk arasında ülkemizde artık adaletli bir düzenin olmadığına dair bir his olduğunu biliyoruz. Bu, tüm parti politikalarının ötesinde hepimizi etkileyen bir his ve bu bakımdan Sosyal Demokratlarla, her iki parti genel başkanıyla birlikte nasıl çalışmaya devam edeceğimizi konuşmak istiyorum; ancak birlikte çalışmaya devam etmemiz, bence doğru bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

Alman başbakan, bu sabah yapılan Yürütme Kurulu toplantısında istifa etmesi yönünde bir tartışma yaşanmadığını da sözlerine ekledi. Seçim sonuçlarının CDU'yu halk partisi olma niteliğinden uzaklaştığını gösterdiğini ifade eden Merz, "Bununla ilgili olarak şimdi yoğun bir şekilde görüşeceğiz ve ben de kendi adıma, bir zamanlar olduğumuz ve maalesef artık ülkenin sadece bazı bölgelerinde var olan şey, yani halk partisi olma yoluna nasıl yeniden ulaşabileceğimize dair çok somut önerilerde bulunacağım" dedi.

Merz'in basın toplantısında kaos

CDU Genel Merkezinde Başbakan Friedrich Merz'in düzenlediği basın toplantısı sıkıntılarla başladı. Merz konuşmasına partisinin Mecklenburg-Vorpommern eyaleti başbakanı adayı Daniel Peters'ın önemli bir randevusu olduğu için toplantıya gelemediğini belirterek başladığı konuşmasının başında önce ses sorunu yaşandı. Friedrich Merz mikrofonları kendine çekerek ve daha yüksek sesle konuşacağını belirterek konuşmasına ikinci kez başladı. Bu kez bir basın mensubu kendisine oturacak yer bulamadığı ayakta kaldı ve canlı yayın kamerasını engelledi. Konuşmasını bir kez daha durduran ve konsantrasyonu bozulan Merz, "Bir yere oturamaz mıydınız? Çünkü birçok kişinin görüşünü engelliyorsunuz. Lütfen başka bir yerde durursanız çok memnun olurum" diyerek konuşmasına üçüncü kez baştan başladı.

CDU seçim barajını aşamadı

Almanya'da tüm gözlerin çevrildiği Berlin eyalet meclisi seçiminde Sol Parti yüzde 25,7 oy oranıyla sandıktan birinci çıkarken Merz'in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 18,8 ile ikinci sırada yer aldı.

Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Seçimlerinde ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD yüzde 38,2 oyla birinci, SPD yüzde 35,5 ile ikinci sırada yer aldı. Bu eyaletteki en büyük sürpriz ise Başbakan Merz'in partisi CDU'nun baraj altında kalması oldu. CDU yüzde 4,9'ar oyla yüzde 5 seçim barajının altında kaldı. Böylece CDU tarihinde ilk kez ülkede yapılan bir seçimde yüzde 5 seçim barajını aşamamış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı