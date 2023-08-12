Mersin Ülkü Ocakları Başkanlığına Otomotiv Mühendisi Emre Celal Gül Getirildi

Mersin Ülkü Ocakları Başkanlığına, Ülkü Ocakları Blokzincir Akademisinden Mersin'in tek temsilcisi olarak mezun olan otomotiv mühendisi Emre Celal Gül getirildi. Gül, görevini layıkıyla yerine getireceğini ve büyük onur duyduğunu belirtti.

Mersin Ülkü Ocakları Başkanlığına, Ülkü Ocakları Blokzincir Akademisinden Mersin'in tek temsilcisi olarak mezun olan otomotiv mühendisi Emre Celal Gül getirildi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın tensipleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olurlarıyla, Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığı görevine atanan Emre Celal Gül, bu kutlu görevi layıkıyla yerine getireceğini ve büyük onur duyduğunu söyledi. Gül, "Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'ın tensipleri, liderimiz Devlet Bahçeli Beyin olurlarıyla Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığına atanmış bulunmaktayım. Genel Başkanımıza ve Bilge Liderimize teşekkür ediyorum. Davamızı ve bayrağımızı hak ettiği yerlere taşımak ve ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız. Bizler, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in, liderimiz Devlet Bahçeli'nin izinden giden Türk gençliğiyiz. Camiamızın birlik ve beraberliği için gayret edeceğiz. Rabbim bu kutlu yolda bizlere güç kuvvet versin" dedi.

2015- 2018 yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi teşkilatında, 2018-2021 yıllarında da Toroslar Ülkü Ocaklarında yerel seçim çalışmaları ve sonrasında aktif görevlerde bulunan Gül, yüksek lisans eğitiminde askeri araçlarda savunma sistemleri üzerine tez çalışması yürütüyor. - MERSİN