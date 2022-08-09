Haber : Mersin haberleri | Meral Akşener, İYİ Parti'nin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla görüştü - Haberler

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Mersin haberleri | Meral Akşener, İYİ Parti'nin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla görüştü

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Gelen Mersin haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

İyi Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'in Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda partinin Akdeniz Bölgesi il ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

AA / Barış Gündoğan - Politika

Akdeniz Bölgesi İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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