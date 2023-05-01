Mersin'de HDP taraftarı Hüdapar'lıların standı önünde havaya ateş etti Hüdapar seçim standı önünde HDP'lilerle çıkan arbedede bir kişinin darp sonucu yaralandığı belirtilirken, havaya silahla ateş açan şüpheli polis tarafından yakalandıMERSİN Mersin'de Hüdapar seçim standı önünde partililerle...

Mersin'de HDP taraftarı Hüdapar'lıların standı önünde havaya ateş etti

Hüdapar seçim standı önünde HDP'lilerle çıkan arbedede bir kişinin darp sonucu yaralandığı belirtilirken, havaya silahla ateş açan şüpheli polis tarafından yakalandı

MERSİN Mersin'de Hüdapar seçim standı önünde partililerle HDP yandaşları arasında çıkan arbedede bir kişinin darp sonucu yaralandığı belirtilirken, havaya silahla ateş açan şüpheli polis tarafından yakalandı.

İddiaya göre, Hüdapar üyesi bir grup, seçim çalışmaları çerçevesinde merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Bekirde Yolu civarında stant kurdu. Bu sırada bazı HDP yandaşları stant kuran partililerle tartıştı. Tartışma sırasında Bedri B. adlı şahıs, üzerinde taşıdığı silahla havaya bir kaç el ateş açarak kaçtı. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa süre içerisinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, olay sırasında Hüdapar'lı bir kişinin darp sonucu yaralandığı belirtildi.

Gerginliğin yaşandığı olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, silahla ateş eden şüphelinin HDP taraftarı olduğu ve 21 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.