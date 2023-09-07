Mersin'de FETÖ operasyonunda eski emniyet müdürü gözaltına alındı

- FETÖ'cü eski emniyet müdürü Mersin'de yakalandı

MERSİN - Mersin'de silahlı terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 3. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus Terörle Mücadele ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, Çamlıyayla ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör Örgütüne üye, Bylock kullanıcısı, Bank Asya'da hesabı bulunan, FETÖ'nün toplantılarına katılan ve üst düzey yöneticisi olan eski 3. sınıf emniyet müdürü N.Y.'nin oturduğu tespit edildi. Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştirilen ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.