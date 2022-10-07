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Merkel: "Kalıcı barış ancak Rusya ile mümkün"

Politika Haberleri

Merkel: 'Kalıcı barış ancak Rusya ile mümkün'

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın kalıcı bir barışa ancak Rusya'nın katılımıyla ulaşabileceğini söyledi.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın kalıcı bir barışa ancak Rusya'nın katılımıyla ulaşabileceğini söyledi.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Münih kentinde Suddeutsche Zeitung gazetesinin 77. kuruluş yıldönümünde düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Merkel, Avrupa'da sürdürülebilir barışın ancak Rusya'yı içermesi halinde sağlanabileceğini söyledi. Merkel, "Bunu başaramadığımız sürece Soğuk Savaş da bitmiş sayılmaz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başlattığı 24 Şubat'ı "dönüm noktası" olarak nitelendiren Merkel, çatışmanın tarafları tarafından yapılan açıklamaların ciddiye alınması ve blöf olarak sınıflandırılmaması gerektiğini de vurguladı. Merkel, "Hepimize en başından itibaren blöf olarak sınıflandırmak yerine bu sözleri ciddiye almamız gerektiğini şiddetle tavsiye ediyorum" dedi. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Angela Merkel Almanya Münih Rusya Politika Haberler

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