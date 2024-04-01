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Meral Akşener: Olağanüstü seçimli kongreyi toplayacağız

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yerel seçimlerden yüzde 3.77'lik oy oranıyla çıkarak 6. olmasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Akşener "Muhasebemizi ve özeleştirimizi yapacağız." diyerek "Olağanüstü seçimli kongreyi toplayacağız." ifadelerini kullandı.

"SEÇMENİN HÜR İRADESİ TARTIŞILAMAZ"

Akşener, seçmen iradesine saygı duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasilerde her konu tartışılabilir. Seçmenin hür iradesi ve sandıktaki oyu tartışılamaz. Resmi olmayan sonuçlara göre, milletimiz, 1 il, 23 ilçe 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti. Milletimize teşekkür ediyoruz.

"ÖZ ELEŞTİRİMİZİ YAPACAĞIZ"

Milletimizin iki yumruk arasına sıkıştırıldığını gördük. Milletimiz en esaslı mesajını iktidara verdi. Sandıktan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Muhasebemizi ve özeleştirimizi yapacağız. Nitekim, tam da bu sebeple en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız."

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Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

Meral Akşener İYİ Parti Politika Haberler

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