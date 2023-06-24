Meral Akşener İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçildi

İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'nda 1151 oyun 1127'sini alan Meral Akşener yeniden genel başkanlığa seçildi. Kurultay'da delegeler, partinin en yetkili kurulu olan Genel İdari Kurulu (GİK) üyelikleri ile Merkez Disiplin Kurulu üyelerini de belirlemek için sandık başına gidecek.

İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'nda 1151 oyun 1127'sini alan Meral Akşener yeniden genel başkanlığa seçildi.

İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı ATO Congresium'da düzenleniyor. Partinin genel başkanını belirlemek için delegeler sandık başında gitti.

Genel başkanlık için yapılan seçimde 1151 delege oy kullandı. Oylamada 24 oy geçersiz sayıldı. Akşener geçerli 1127 oyun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Kurultay'da delegeler, partinin en yetkili kurulu olan Genel İdari Kurulu (GİK) üyelikleri ile Merkez Disiplin Kurulu üyelerini de belirlemek için sandık başına gidecek. Akşener'in hazırladığı blok listede eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz gibi isimler yer aldı. Önceki dönem GİK listesindeki isimlerden sadece 13 kişi yerini korudu. Liste şöyle:

"Uğur Poyraz, Ümit Dikbayır, Bahadır Erdem, Metin Ergün, Bilge Yılmaz, Ümit Özlale, Tolga Akalın, Sevinç Atabay, Ayfer Yılmaz, Ünzile Yüksel, Burak Akburak, Kürşad Zorlu, Ayyüce Türkeş Taş, Ömer Karakaş, Turhan Çömez, Satuk Buğra Kavuncu, Selcan Hamşioğlu, Dursun Çolak, Naci Cinisli, Taha Orhun Ertürkmen, Şükrü Kuleyn, Cumali Durmuş, Sevinç Çağlayan, Mehmet Aslan, Cem Özdemir, Hayrettin Nuhoğlu, Ayşe Sucu, Hüseyin Özlik, Veysel Gündoğan, Oktay Vural, Berna Sukas, Rıdvan Yalçın, Ali Demir, Ahmet Zeki Üçok, Alparsan Yüce, Tamer Demirer, Birol Aydemir, Türker Yörükçüoğlu, Sedat Aksakallı, Ece Güner, Yetkin Öztürk, Ali Gökdemir, Erol Karapınar, İmren Tüfekçi, Orkun Kanber, Ayşen kurt, Emin Yetim, Raşit Emir Sürer, İrem Yaman, Fatih Koca."