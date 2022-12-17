Meral Akşener'in danışmanından şaşırtan açıklama: Demirtaş ve Kavala'nın hapiste olması hukuksuzluk

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'nın mahkumiyetini "hukuksuzluk" olarak nitelendiren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, "Türkiye AİHM'ye taraf olmuş, imza atmış bir ülke. Ve AİHM'e göre bu insanların cezaevinde olmaması lazım. Dolayısıyla burada da bir hukuksuzluk var" ifadelerini kullandı.

İyi Parti lideri Meral Akşener'in başdanışmanı Turhan Çömez, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"BU İNSANLARIN CEZAEVİNDE OLMAMASI GEREKİYOR"

Demirtaş ve Osman Kavala konusuna değinen Çömez, "Türkiye AİHM'ye taraf olmuş, imza atmış bir ülke. Ve AİHM'e göre bu insanların cezaevinde olmaması lazım. Dolayısıyla burada da bir hukuksuzluk var" dedi.

"HERKESİN ÖZELEŞTİRİ YAPMAYA İHTİYACI VAR"

Halk TV'de katıldığı programda "Bu ülkeden herkesin özeleştiri yapmaya ihtiyacı var" diyen Çömez sözlerine, "Siz bana yıllar önce 'bir ülkenin güçlü bir ülke olması için ne lazım' diye sorsaydınız. Ben size 'askeriyesi, ekonomik gücü' derdim. Bugün bir şey söylüyorum: Hukuk" diyerek devam etti.