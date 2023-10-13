İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Teşkilat Buluşması ve Aday Tanıtım programında yaptığı konuşmada, 6'lı masaya yönelik eleştirilerde bulunarak, seçimlere hür ve müstakil olarak girileceğini belirtti.

Meral Akşener: Herkes Yolunda Serbest, Biz Hür ve Müstakil Olarak Seçime Giriyoruz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gelinen noktada şimdi herkes yolunda serbest, biz hür ve müstakil olarak seçime giriyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Buluşması ve Aday Tanıtım programında partililere hitap eden Akşener, 6'lı masaya yönelik eleştirilerde bulunarak, 'İnsan biraz teşekkür eder. İnsan bekliyor yani bunu, onun yerine seçimin ertesi günü HDP'ye teşekkür ederseniz olmaz. Dolayısıyla gelinen noktada şimdi herkes yolunda serbest. Biz hür ve müstakil olarak seçimlere giriyoruz ve her bir seçmene ulaşacağız. Bütün seçmenin oyuna talibiz" diye konuştu.

Yerel seçimlere kısa süre kaldığını dile getiren Akşener, başarılı olmak için çok çalışacaklarını ifade etti.

Akşener, son olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterilen 24. Dönem MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'na başarı dileyip, partililerden destek istedi.