Meral Akşener: "Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir" - Haberler

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Meral Akşener: "Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Meral Akşener: 'Göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerekir'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerektiğini söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, göçmenlerin memleketlerine geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Karadeniz gezisi çerçevesinde Samsun'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Terme ve 19 Mayıs ilçelerini ziyaretinin ardından otobüsle Atakum ilçesine gelerek, burada vatandaşlara seslendi. Mültecilerle ilgili açıklama yapan Akşener, "Birlikte seçmeni el ele verip velinimet yapacağız. Tavsiyeler, talepler dinliyorum. Kimine göre 5,5 milyon, kimine göre 6 milyon aynı şehirde, aynı ülkede, aynı devlette, aynı topraklarda doğmuş insanlar Türkiye'ye geldiler. Rumeli'den mübadele gelenlerle onları mukayese ediyorlar. Balkanlar 1400'lü yıllarda Türkler tarafından fethedildi. Hepimiz Anadolu'dan gittik. İstanbul fethedilmeden Osmanlı bizi evlad-ı fatihan diye gönderdi. Osmanlı yıkıldı ve o topraklar kayboldu. Mübadele ile Türkler geri döndü. Rumeli'den mübadele ile geri dönenlerle Suriyelileri aynı tutan bir tarih anlayışıdır. Çok net bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin demografisi değişiyor. Bu göçmenlerin memleketlerine, ülkelerine, topraklarına geri dönmesi gerekir. Biz bunu başaracağız. Yapacağız inşallah. Bu sözü de buradan söylemiş olalım" dedi.

"Fındığı 74 TL'den açıklatmak istiyoruz"

Akşener, şöyle devam etti:

"Karadeniz'i geziyorum. Fındığı 74 TL'den açıklatmak istiyoruz. Çeltik 15 TL olmak durumundadır. Onun için geziyorum."

Konuşmasının ardından Akşener, esnaf ziyareti yaptı. Akşener'e Atakum ilçesindeki ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci eşlik etti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Meral Akşener İYİ Parti Karadeniz Samsun Politika Haberler

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