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Meral Akşener, gizlice Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddialarını yalanladı

Politika Haberleri

İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün akşam katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizlice görüştüğü iddialarını yalanladı. Akşener, "Bugüne kadar Tayyip Bey benimle konuşmak için hiçbir şey yapmadı. Benim de Tayyip Bey'le gizli saklı hiçbir görüşmem olmadı. Olsa söylerim. Sanki ben göz kırpıyorum, Tayyip Bey koşuyor, böyle bir durum yok. Hatta en sert kavgayı ikimiz yapıyoruz" dedi.

İyi Parti lideri Meral Akşener Habertürk canlı yayınında Fatih Altay'lının sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Akşener, cumhurbaşkanı adayları Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili de konuştu.

Akşener, Erdoğan ile gizlice görüştüğü iddialarına da yanıt verdi. Söz konusu iddiaların doğruyu yansıtmadığını belirten İYİ Parti lideri, "Her şeyim açıktır. Bugüne kadar Tayyip Bey benimle konuşmak için hiçbir şey yapmadı. Benim de Tayyip Bey'le gizli saklı hiçbir görüşmem olmadı. Hatta deprem zamanında nasıl görüşme yaptığımı televizyondan anlattım. Bugünün dijital dünyasında gizli bir şey olabilir mi? Olsa söylerim. Böyle bir karar verdim derim, peşimden gelen olur, gelmeyen olur. Tayyip Bey'e de ayıp! En ufak bir görüşme inanın yok. Sanki ben göz kırpıyorum, Tayyip Bey koşuyor, böyle bir durum yok. Hatta en sert kavgayı ikimiz yapıyoruz." dedi.

Konuşmasının devamında ise Akşener şunları söyledi: "Rize'de başıma neler geldi benim. 31 Mart'ta 'tutuklattıracağım seni, dokunulmazlığın da yok' dedi. Hala hakkımda ifademin alınmadığı, hatta duyduğumuz PKK muhbirinin olduğu iddia edilen FETÖ'cülükle ilgili isnadın mahkemesi var, ama bana bilgi veren yok. Bu ülkede en çirkin şey biri PKK'cı, iki FETÖ'cü deniyor. Bu eğer korkutmak içinse, demoklesin kılıcı ise ben o demoklesin kılıcı ile kendi boğazımı keserim."

HDP'nin 6'lı Masa'da olmadığını vurgulayan Akşener, "O masada defalarca iddia edildiği gibi, HDP yok. Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birini bu ucube sistem ateşine odun atmaktır dedim. Bu sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile olası görüşmesini saygıyla karşılayacağını belirten Akşener, "Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net ama HDP'nin taleplerini bizim olduğumuz masaya asla getiremez" dedi.

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Meral Akşener İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

UĞUR ÖNÜT:

Meral Akşener'i kulağından tutup masaya oturtan güç, seçimi kazansalar bile o kulağı çekmekten geri kalmaz. Yaşar Okuyan'ın açıklarım dediği belgeler Akşener'i siyasi bir kukla konumuna getirmiştir !

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ekrem yüzer:

şu koltuk sevdası nelere kadir dir kimin eli kimin cebinde bellei değil sizden türkiye ye bir halt olmaz türk milleti zekidir ...

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