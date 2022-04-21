Meral Akşener evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na teklif: Müsaade ederse ben ödeyebilirim

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz şubat ayında art arda gelen elektrik zamlarını protesto etmek amacıyla faturalarını ödemeyeceğini açıklamasının ardından bugün sabah saatlerinde evinin elektiriği kesildi. Üç aylık birikmiş elektrik borcunun 1.030 TL olduğu öğrenilen Kılıçdaroğlu, akşam saatlerin sosyal medyadan bir video paylaşarak 1 hafta boyunca eşiyle karanlıkta kalacağını söyledi.

AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN TUTUMUNU DEĞERLENDİRDİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün esnaf ziyareti için gittiği Kırşehir'de gündeme dair açıklamalarda bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nunfaturasını ödememe tutumu ve elektriğinin kesilmesine dair açıklamalarda da bulunan Akşener, şunları söyledi:

"3,5 milyon civarında elektrik abonesinin elektriği kesik, kesiliyor, 1,5 milyona yaklaşan bir doğal gaz kullanıcısının abonesinin de doğal gazı kesik. Dolayısıyla oraya dikkat çekmek amaçlı bir tutum aldı. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesilerek tabii basının, herkesin ilgisini çekti. Bir genel başkanın evinin elektriğinin kesilmiş olması… Dolayısıyla, umarım Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu, 3,5 milyon elektriği kesilmiş hanenin, insanlara dair bir dikkat çeker, ödeyemediği için kesilen. Umarım hem iktidarın hem de zor durumdaki insanların iktidar tarafından problemlerin çözülmesi için bir adım atılmasına sebep olur. Bu açıdan çok olumlu değerlendiriyorum bu tutumu.

"BEN ÖDEYEBİLİRİM, O DA SELVİ HANIM İÇİN"

Ama bu işte tabii Selvi Hanımın durumu zor. Sayın Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsaade ederse ben ödeyebilirim hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim, o da Selvi Hanım için."