Meral Akşener bile böylesini beklemiyordu! Yükselişini sürdüren İYİ Parti, son ankette yüzde 21,7 oy aldı - Haberler

Meral Akşener bile böylesini beklemiyordu! Yükselişini sürdüren İYİ Parti, son ankette yüzde 21,7 oy aldı
- Güncelleme:
KONDA Araştırma'nın son anketinde katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. AK Parti'nin yüzde 27,7 oranında oy aldığı ankette en dikkat çeken sonuç ise İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Haziran sonunda yüzde 20'yi göreceğiz" sözlerini ardından yapılan ilk ankette İYİ Parti yüzde 21,7 oranında oy aldı.
İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından KONDA Araştırma tarafından son seçim anketine dair sonuçları paylaştı.
Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, AK Parti yüzde 27,7 oy oranı ile birinci çıktı. İkinci sırada yer alan CHP'nin oy oranı ise yüzde 24,7 olarak açıklandı.
Anket sonuçlarının en dikkat çeken detayı ise İYİ Parti'nin oy oranı oldu. Meral Akşener'in liderliğini yaptığı parti, çalışmanın sonuçlarına göre yüzde 21,7 oranında oy alıyor.
Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Biz yedi anket şirketlerine aboneyiz. Özel bir çalışma yapmıyoruz ama onlar her ay yapıyorlar ve kamuoyuyla paylaşıyorlar. Şimdi bu abone olduğumuz şirketlerin ortalaması yüzde 18 Nisan ayı için. Ama benim sahalarda gördüğüm biz haziran sonu yüzde 20'yi net bir şekilde göreceğiz. 2 buçuk yıl oldu gezeli sahadan gördüğümü söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı.