Meral Akşener bile böylesini beklemiyordu! Yükselişini sürdüren İYİ Parti, son ankette yüzde 21,7 oy aldı - Haberler

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından KONDA Araştırma tarafından son seçim anketine dair sonuçları paylaştı.

AK PARTİ ZİRVEDE

Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, AK Parti yüzde 27,7 oy oranı ile birinci çıktı. İkinci sırada yer alan CHP'nin oy oranı ise yüzde 24,7 olarak açıklandı.

İYİ PARTİ'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Anket sonuçlarının en dikkat çeken detayı ise İYİ Parti'nin oy oranı oldu. Meral Akşener'in liderliğini yaptığı parti, çalışmanın sonuçlarına göre yüzde 21,7 oranında oy alıyor.

AKŞENER, "HAZİRAN'DA YÜZDE 20'Yİ GEÇECEĞİZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Biz yedi anket şirketlerine aboneyiz. Özel bir çalışma yapmıyoruz ama onlar her ay yapıyorlar ve kamuoyuyla paylaşıyorlar. Şimdi bu abone olduğumuz şirketlerin ortalaması yüzde 18 Nisan ayı için. Ama benim sahalarda gördüğüm biz haziran sonu yüzde 20'yi net bir şekilde göreceğiz. 2 buçuk yıl oldu gezeli sahadan gördüğümü söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı.