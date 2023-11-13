Meral Akşener, Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulundu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, babası Hilmi Babacan'ı (85) kaybetmesi nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Akşener, geçen hafta babası Hilmi Babacan'ı kaybeden Ali Babacan'a başsağlığı dileğinde bulundu. Akşener'e, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın ve Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Babacan, ziyaretin ardından Akşener'e aracına kadar eşlik etti.