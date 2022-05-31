Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den Eskişehir OSB'ye ziyaret - Haberler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Ziyarette; Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Gaye Usluer, Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel, Nurdan Şahin Demirbağ, İl Başkanı Baki Dündar, Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva ve Samet Özkaya yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve sürdürülen yatırımlar hakkında İnce'ye bilgi verdi. Başkan Küpeli, Eskişehir'e ve ülke ekonomisine katma değer katmak için Eskişehirli sanayiciler ve Eskişehir OSB olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti. Sanayicinin talep ve beklentilerinin konuşulduğu görüşmede Başkan Küpeli, sanayicinin önünü görmesi adına ekonomik öngörülebilirliğin ve istikrarın şart olduğunu aktardı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eskişehir'in çok özel bir kent olduğunu söyledi. Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini, sanayicilerin karşılaştıkları sıkıntıları bildiklerini aktaran İnce, "Asla umutsuz değiliz. Ülke olarak çok kısa sürede toparlanabiliriz. Sanayicinin sorunlarını biliyoruz. Sanayinin birinci problemi enerji maliyetleri, ikincisi vergi oranları. Sanayicilerimiz morallerini bozmasın, bunların üstesinden geleceğiz, iktidarımız zamanında en kısa sürede bu sorunları çözeceğiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Politika