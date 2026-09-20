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Meloni, okullarda burka yasağı ve yabancı öğrenci sınırı tasarısını kabineye sunacak

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, okullarda burka ve peçe yasağı ile sınıflardaki yabancı öğrenci sayısına sınır getiren tasarıyı bakanlar kabinesine sunmaya hazırlandıklarını açıkladı. Meloni, yabancı öğrenci velilerine İtalyanca öğrenme zorunluluğu getirileceğini belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, okullarda burkaların yasaklanması ve okullardaki sınıflarda yabancı öğrencilerin sayısının kısıtlanmasına yönelik bir yasa tasarısını bakanlar kabinesine sunmaya hazırlandıklarını açıkladı. Meloni, yasa tasarısı kapsamında yabancı öğrencilerin velilerinin İtalyanca öğrenmesinin de zorunlu kılınacağını belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, hükümetinin okullarda burkaların ve yüzü örten peçelerin yasaklanmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi görüşmeye hazırladığını açıkladı. Meloni, lideri olduğu sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinin düzenlediği gençlik etkinliğinde yaptığı konuşmada, her sınıfta bulunabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısının yasal olarak sınırlandırılmasına yönelik bir yasa tasarısının yakında bakanlar kabinesine sunulacağını belirtti.

Söz konusu düzenlemeyle, İtalyan eğitim sistemine uyum sağlamakta zorlanan yabancı öğrencilerin ailelerine İtalyanca öğrenme zorunluluğu getirilmesinin ve okullarda burka ile peeçelrin yasaklanmasının planlandığını ifade eden Meloni, "Okula yüzünüz açık bir şekilde gitmelisiniz" dedi.

Yabancı öğrencilerin sınıflardaki yoğunluğuna da değinen Meloni, "İtalyanca bilmeyen bir öğrenci sınıf arkadaşları ve öğretmenlerinin desteğiyle dili öğrenerek topluma uyum sağlayabilir. Ancak, İtalyanca bilmeyen yabancı öğrencilerin sayısının artarak sınıfta çoğunluğu oluşturması halinde burada sorun entegrasyon değil, sorumsuzluk olur" dedi.

Meloni, sınıflarda bulunabilecek yabancı öğrenci sayısına ilişkin herhangi bir üst sınır açıklamadı.

İtalya merkezli araştırma kuruluşu ISMU'nun verilerine göre, ülkedeki okullara kayıtlı öğrencilerin yaklaşık yüzde 11,6'sını İtalyan vatandaşı olmayan öğrenciler oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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