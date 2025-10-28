Haberler

Melissa Kasırgası Hava Kuvvetleri Tarafından Görüntülendi

ABD Hava Kuvvetleri'nin 'Kasırga Avcıları', Jamaika'ya ilerleyen Melissa Kasırgası'ndan veri topladı. Kasırganın hızı saatte 282 km'ye ulaştı ve şiddeti 'kategori 5' olarak değerlendiriliyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nin "Kasırga Avcıları", Jamaika'ya ilerleyen Melissa Kasırgası'ndan geçti.

Melissa Kasırgası, Karayip ada ülkesi Jamaika'ya doğru ilerliyor. ABD Hava Kuvvetleri'nin "Kasırga Avcıları" olarak bilinen 53. Hava Keşif Filosu, ABD Ulusal Kasırga Merkezi için veri toplamak üzere Melissa Kasırgası'nı görüntüledi. Kasırgadan kaydedilen görüntüler, görsel şölen oluşturdu.

ABD merkezli Ulusal Kasırga Merkezi, saatte 282 kilometre hıza ulaşan Melissa Kasırgası'nın şiddetini "kategori 5"e yükseltti. Dünya genelinde 2025'in en güçlü fırtınası olması beklenen Melissa, Jamaika'nın ardından Küba ve Bahamalar'da etkili olacak. - KİNGSTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
