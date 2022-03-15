Melih Gökçek ve eşi koronavirüse yakalandı: Sevenlerimizden dua bekleriz

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son olarak eşinin ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

"SEVENLERİMİZDEN DUA BEKLERİZ"

Gökçek paylaşımında "Sonunda benim ve eşim Nevin'in de testleri pozitif çıktı. Karı koca evde istirahatle karantina sürecimizi doldurmaya çalışıyoruz. Rabbimize hamdolsun hafif geçiyor. Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz" ifadelerine yer verdi.

İşte Gökçek'in o paylaşımı;