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Melih Gökçek'ten bomba iddia: İmamoğlu'nun belediye başkanlığı da düşecek

Melih Gökçek'ten bomba iddia: İmamoğlu'nun belediye başkanlığı da düşecek
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili tartışmalar devam ederken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir çıkış geldi. Gökçek, "Diploması iptal edilince cumhurbaşkanı olamaması bir yana belediye başkanlığı da düşüyor. Ekrem'in askere gitmesi gerekiyor. Ekrem askere gidince devamsızlıktan başkanlık düşüyor" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan sahte diploma soruşturmasının yankıları sürerken gözler İstanbul Üniversitesi tarafından açıklanacak rapora çevrildi.

MELİH GÖKÇEK: BAŞKANLIĞI DA DÜŞER

Kamuoyunun yakından takip ettiği süreçle ilgili eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir çıkış geldi. Gökçek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Diploması iptal edilince cumhurbaşkanı olamaması bir yana belediye başkanlığı da düşüyor. Ekrem'in askere gitmesi gerekiyor. Ekrem askere gidince devamsızlıktan başkanlık düşüyor" ifadelerine yer verdi.

İşte Gökçek'in o paylaşımı;

Melih Gökçek'ten bomba iddia: İmamoğlu'nun belediye başkanlığı da düşecek

Kaynak: Haberler.com / Politika
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