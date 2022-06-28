Melih Gökçek fena tongaya düştü: Yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fuat Atik'in sunduğu Ankara Masası programına konuk olarak gündemi değerlendirdi. Gökçek'in "6 milyar dolar değerinde jelibon bulunmuş" sözleri ise yayına damga vurdu.

"ADIYAMAN'DA JELİBON REZERVLERİNE RASTLANDI"

Sosyal medyada yer alan bir paylaşımda "Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…" ifadeleri kullanılmıştı. Melih Gökçek ise bu paylaşımı gerçek sanarak üzerinde yorumlarda bulundu.

"JELİBON NE DEMEK BİLMİYORUM"

Melih Gökçek, jelibon rezervi keşfine dair şu değerlendirmede bulundu: "Araştırmış bulmuş ve kapatmışlar. Buralarda petrol olduğu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunları araştırtmamışlar bile. Şimdi hepsini teker teker buluyor. Sadece Adana'da bulduğu 1 milyar. Adana'da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım." Sunucunun "Fake falan olmasın başkanım?" sorusuna ise Gökçek "Hayır fake değil. Resmî şey. Arka arkaya bulunuyor." cevabını verdi.