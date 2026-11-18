Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump'la görüşmesinin çok verimli geçtiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ve ekibiyle gerçekleştirdiği toplantıyı 'çok verimli' olarak nitelendirdi. Sheinbaum, ortak gündemlerinde ilerlemeye devam ettiklerini belirtti.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, "Başkan Donald Trump ve ekibiyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine değindi. Sheinbaum, "Başkan Donald Trump ve ekibiyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak gündemimizde ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı