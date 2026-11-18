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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, "Başkan Donald Trump ve ekibiyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine değindi. Sheinbaum, "Başkan Donald Trump ve ekibiyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak gündemimizde ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı