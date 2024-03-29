Mehmet Tosun, Bodrum'da vatandaşlarla buluştu

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, Yokuşbaşı, Dağbelen ve Yalıkavak'ta vatandaşla buluştu.

Mahallelerde vatandaşın istek ve şikayetleri dinleyen Tosun, Bodrum'un başta su olmak üzere, trafik, altyapı, imar ve çevre temizliği gibi sorunlarına yönelik çözüm projelerini anlattı.

Yalıkavak Tersane bölgesini de gezen Tosun, Bodrum'da yaşadıkları her sorunun temelinde plansızlığın, vizyonsuzluğun yattığını, bu şekilde belediyeciliğin yapılmayacağını ifade etti.

Yeniköy'de de esnafla bir araya gelen Tosun, Bodrum Ziraat Odası ile Bodrum Vergi Dairesi'ni ziyaret etti.

Bodrum Vergi Dairesi önünde bir vatandaşın emlak vergilerinin yüksek olduğunu belirtmesi üzerine Tosun, şunları söyledi:

"2026 yılında yeniden değerlendirme döneminde emlak vergilerinin düşürülmesi ya da zam oranlarının halkımızı mağdur etmeyecek şekilde yapılandırılması için gerekli girişimleri yapacağız. Haklısınız, Bodrum'da her alanda olduğu gibi bu konuda da bir plansızlık var. 2021'de yapılan fahiş zamla vatandaş tarlasına, arazisine küstürüldü. Bu konuyu bizzat Bakanlıklar nezdinde gerekli girişimleri yaparak çözeceğim, söz veriyorum."

Bodrum'un büyükşehir sınırları içinde kaldığını ve bu nedenle vatandaşın iki katı emlak vergisi ödediğini belirten Tosun, "Evladını evlendirecek, kendi arazisi üzerine bir ev yapamıyor. Fakat 50-60 bin lira yıllık emlak vergisi ödüyor. Bir müddet sonra arazisini satmak zorunda kalıyor ya da kat karşılığı veriyor. Fakat bunun da ötesinde imar problemini çözmemiz gerekiyor." diye konuştu.