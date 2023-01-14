Mehmet Özhaseki'den çok konuşulacak çıkış: 10'dan fazla belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Özhaseki 42 belediye başkanının AK Parti'ye geçtiğini hatırlatarak, "10'dan fazla belediye başkanı bizimle görüşüyor" dedi. Özhaseki ayrıca üç büyükşehir belediyesinin ilçe belediyeleri ile de görüştüklerini açıkladı.

Mehmet Özhaseki katıldığı bir programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özhaseki, "Hangi belediyeler AK Parti'ye geçecek?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

FARKLI PARTİLERDEN İSİMLERLE KONUŞULDUĞUNU AÇIKLADI

TV100'de açıklamalar yapan Özhaseki, "Zamanında bizden aday olmuş arkadaş AK Parti'yi seviyor ama bağımsız aday olmuş. Bir başka partiye gitmemiş veya başka partinin listesine girmiş ama dönüp bize haber yolluyor. Diyor ki, 'Ben aslında AK Partiliyim. Siz beni zamanında aday koymadınız. Ben de gittim şu partiden seçildim. Bir yanlış yaptınız…' Burada birçok partiyi kastediyorum.

"AK PARTİ'YE GEÇMEK İSTEYENLER VAR"

Böyle olaylar olduğu gibi hasbelkader diğer partilerle seçime girip anlaşamıyorum ben bunlarla; müsaade ederseniz AK Parti'ye geçmek istiyorum diyen arkadaşlar var. Bunda bir taraftan kendi bulunduğu yerde kendi anlaşmazlıkları olduğu gibi bir taraftan da bizim AK Partili belediyelerin faaliyetlerine bakarak; 'Ben de bu aile içerisinde olmak istiyorum' isteği de var. Birçok sebeple gelmek isteyen çok arkadaş var. Eğer samimilerse ailemizin kapısı herkese açık" dedi.

"42 BELEDİYE BİZE GEÇTİ"

Özhaseki sözlerinin devamında, "42 belediye bize geçti içinde CHP'li var, İYİ Partili var. Şimdi 10'dan fazla Belediye Başkanı bizimle görüşüyor" dedi. Özhaseki ayrıca bu görüşmelerinin içinde üç büyükşehir belediyesinin ilçe belediyelerinden de isimlerin olduğunu açıkladı.