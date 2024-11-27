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Mehmet Müftüoğlu, İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı

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TÜRKGÜN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan İmralı ve DEM Parti arasındaki görüşme sürecine dair özel kulis bilgileri paylaştı.

Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk olan TÜRKGÜN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan DEM ile İmralı arasındaki görüşme sürecine dair özel kulis bilgisi verdi.

İMRALI –DEM GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Müftüoğlu açıklamasında, "Gelelim DEM ve İmralı arasındaki görüşmenin ne zaman yapılacağına. Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayanarak söylüyorum. Birkaç gün içerisinde bunun gerçekleşebileceği, görüşmeye izin verilebileceği yönünde kanaat belirtildi. Tamamen tahmini olarak söylüyorum. Muhtemelen görüşmenin Cumartesi günü olabileceğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Müftüoğlu, İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıASD:

Aponun dışarı çıkmasını bu millet kabul etmez...

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