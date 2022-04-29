Mehmet Metiner'den Abdullah Gül'e hodri meydan: Yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun

Gezi Davası'nda verilen kararlar ve Osman Kavala'nın müebbet hapisle cezalandırılması hakkında eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "İnsan hakları ve hukuk uygulamalarının zaten çok sorgulandığı dönemde, Türkiye'ye kötülük yapmak isteyenler ancak bu kadar zarar verebilirlerdi. Parçası olduğumuz modern dünyadan ne kadar kopuk olduğumuzu göstermesi açısından da ayrıca utanç verici" ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİLİ MEHMET METİNER'DEN SERT TEPKİ

TV100 ekranlarında yayınlanan Sağlı Sollu programında AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Abdullah Gül'ün Gezi Davası'na yaptığı yorumlar ve gelecek seçimdeki adaylık iddiaları hakkında sert konuştu.

"ESKİ CUMHURBAŞKANIMIZI BİZE ANLATMAYIN"

Metiner, "Ben varım, beni görün diyor. Aslında arayıp da üzerinde uzlaşamayacağınız tek genel cumhurbaşkanı adayım benim, benim kıymetimi bilin diyor. Eski cumhurbaşkanımızı bize anlatmayın, onun başını nerede çıkaracağını iyi biliriz.

"BİZ KÖTÜ DE İYİ DE DESEK KENDİ KAVRAMLARIMIZLA DERİZ"

Gazeteci Şaban Sevinç'in "Neden cumhurbaşkanı yaptınız o zaman?" sorusuna ise Metiner şu yanıtı verdi:

"Biz kötü de dersek iyi de dersek kendi kavramlarımızla deriz. Biz siyaseten kötü deriz, bunun anlamını herkes bilir. Siz çok memnunsanız paşa paşa cumhurbaşkanı adayı yapın ama bize karşı kullanmayın Abdullah Gül'ü.

"YÜREĞİ YETİYORSA KENDİSİ ADAY OLSUN"

Abdullah Gül bize karşı sizin yanınızda duruyorsa, ondan kaçan da namert olsun. Abdullah Gül yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun. Başkasının ittifakına gerek yok. Mangalda kül bırakmayan, her derde deva olduğunu inanan bir lider. İnsan kendini bir sandıklarda bir sınar. Erdoğan'ın, AK Parti'nin desteği olmadan kendini bir sınar ya. AK Parti'den ayrılan bütün arkadaşlarımıza söylüyor. Başka ittifaklara girmenize gerek yok. Hodri meydan, toplundaki karşılığınızı görelim. "