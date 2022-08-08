CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanladı: Bağımsız olarak devam edeceğim

Zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa eden ve yaptığı çıkışlar nedeniyle AK Parti'ye geçeceği iddia edilen İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, konu hakkındaki sessizliğini bozdu. "Ben Silivri'de neredeysem hala oradayım" diyerek iddiaları net bir şekilde yalanlayan Çelebi, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl "Kuldan yurttaş yaratan CHP'den Atatürk'ü alenen soykırımcı olarak niteleyen HDP yönetimine ses çıkaramayan yöneticilere geldik" sözleriyle CHP'den istifa eden ve geçtiği Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi, dün dikkat çeken bir çıkışta daha bulundu.

"6+1 DEĞİL CUMHUR İTTİFAKI DERİM"

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Çelebi, "Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu. 40 bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Sìyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DİRENMESE HEPİMİZ KATLEDİLMİŞTİK"

Bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öven bir paylaşım daha yapan Çelebi, "Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz'da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik."dedi.

ÇELEBİ İDDİALARI YALANLADI

Çelebi'nin sözleri, birçok kişi tarafından AK Parti'ye geçiyor diye yorumlandı. Konu hakkında açıklama yapan Çelebi, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, "Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan bu süreçte hakaret eden, linç eden, aileme küfreden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız. Ben Silivri'de neredeysem hala ordayım, sorgulanması gerekenler bugün FETÖ ve PKK ile işbirliği yapanlardır!" dedi.

"BAĞIMSIZ OLARAK ÜLKEMİ SAVUNACAĞIM"

Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söyleyen Çelebi, "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi Egemenlik Mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur, bu konularda tutarlı. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Varolsun Yüce Türk Milleti!" ifadelerini kullandı.