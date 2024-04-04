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Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı! Tebrik için gelen personeli "Hadi görevinizin başına" diyerek gönderdi

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Mahalli İdareler Genel Seçimlerine Yeniden Refah Partisi çatısı altında girerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Zeynel Abidin Beyazgül'den görevi devraldı. Görevi devralan Gürpınar'ın kendisini kutlamaya gelen belediye personeline söyledikleri ise törene damga vurdu.

"GÖREVİNİZİN BAŞINA DÖNÜN"

Tebrik için gelenlere teşekkür eden Gürpınar, "Tebriklerinizi kabul ediyorum ama görevinizin başına dönerseniz memnun olurum.Acil yapılacak çok işimiz var" diyerek personeli makam odasından gönderdi.

"ŞANLIURFA'YI DAHA İLERİ GÖTÜRECEĞİZ"

Gürpınar, devir teslim töreni sırasında yaptığı konuşmada da "Ben tekrar Zeynel Başkan'a ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz bunu daha da ileriye götürmek düsturuyla, amacıyla yola çıktık. Halkın takdirine sunduk. İnşallah halkın beklentilerini de bu yönde boşa çıkarmayacağız. Şanlıurfa'yı çok daha ileri götürmek için elimizden gelen gayreti gösterip başka bir zamanda da bayrağı bir başkasına devredeceğiz inşallah bu işin doğasında var. Tabiatında var. Ben tekrar teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum bütün Urfa'ya" ifadelerine yer verdi.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Mehmet Kasım Gülpınar Şanlıurfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

haksız mıyım:

personelin beş dakikalık tebriğine bile vaktin olmayacak kadar neymiş acaba acil ve çok işiniz? iki günde bir yeri kalkmamalı insanın.

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VATANSEVER:

her saniye maaş alıyorlar. asli görevleri tebrik etmek değil iş yapmak. Tabii bankamatik memurlarına zor gelmiştir işe dönmek :)

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YİĞİT TÜRKALP:

yine haksızsın.....

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Sefa:

Vay be. dün sokaklarda mıyklayanlar şimdi hadi çekiyor.

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Vatandaş :

Haberin içeriğini bi oku

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Fatih :

görünen o ki urfa kısa zamanda pişman olacak :)

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Salim:

Allah Bunların Eline Bu Ülkeyi Yönetmeyi Nasip Etmesin İnşallah Kibir Abideleri.....

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Hayri :

Bu tebrik saçmalığını toptan kaldırmak lazım elektronik bir alan açarsın yazan oraya yazıp iletebilir yok çiçek ti sepetti boş işler zaten ilgili kişi gelenlerin çoğunu tanımaz başkan iyi yapmışta genelge ile fiili tebrik ziyaretlerini kısıtlamak en iyisi

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osman kara kara:

Helal olsun Başkana

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Halo Dayı:

yapacak bişe yok. çoğu torpilli. ağa ne derse o. eliniz mahkum torpilliler

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