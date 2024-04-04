Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı! Tebrik için gelen personeli "Hadi görevinizin başına" diyerek gönderdi

Mahalli İdareler Genel Seçimlerine Yeniden Refah Partisi çatısı altında girerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Zeynel Abidin Beyazgül'den görevi devraldı. Görevi devralan Gürpınar'ın kendisini kutlamaya gelen belediye personeline söyledikleri ise törene damga vurdu.

"GÖREVİNİZİN BAŞINA DÖNÜN"

Tebrik için gelenlere teşekkür eden Gürpınar, "Tebriklerinizi kabul ediyorum ama görevinizin başına dönerseniz memnun olurum.Acil yapılacak çok işimiz var" diyerek personeli makam odasından gönderdi.

"ŞANLIURFA'YI DAHA İLERİ GÖTÜRECEĞİZ"

Gürpınar, devir teslim töreni sırasında yaptığı konuşmada da "Ben tekrar Zeynel Başkan'a ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz bunu daha da ileriye götürmek düsturuyla, amacıyla yola çıktık. Halkın takdirine sunduk. İnşallah halkın beklentilerini de bu yönde boşa çıkarmayacağız. Şanlıurfa'yı çok daha ileri götürmek için elimizden gelen gayreti gösterip başka bir zamanda da bayrağı bir başkasına devredeceğiz inşallah bu işin doğasında var. Tabiatında var. Ben tekrar teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum bütün Urfa'ya" ifadelerine yer verdi.